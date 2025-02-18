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Жителя Миколаївщини засудили до 3 років за вирубку дерев: збитки довкіллю склали ₴53 тис.

Жителя Миколаївщини засудили за вирубку дерев. Ілюстраційне фото: ДержекоінспекціяЖителя Миколаївщини засудили за вирубку дерев. Ілюстраційне фото: Держекоінспекція

На Миколаївщині засудили місцевого жителя на 3 роки за незаконну вирубку дерев.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. 

Зазначається, що більше двох років тривали судові засідання у справі про незаконну вирубку дерев у лісозахисних насадженнях на території Веселинівської громади. 

Районний суд визнав обвинуваченого винним за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання — три роки позбавлення волі. Крім того, суд зобов’язав порушника відшкодувати завдану шкоду в сумі 53 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Миколаївській області з 13 по 16 січня держінспектори виявили два випадки незаконної вирубки дерев.

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