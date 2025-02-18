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Піротехніки ДСНС обстежили більше 28 тисяч гектарів Херсонщини: знищили понад 56 тисяч боєприпасів

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Станом на 18 лютого піротехнічними підрозділами знищено 56 тисяч 587 боєприпасів на території Херсонської області. 

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Херсонській області. 

Зазначається, що піротехніки обстежили 28 тисяч 84,3 гектара територій, з них сільськогосподарських угідь – 12  тисячі 768,4 гектар, лісових угідь – 115,6 гектара, акваторій – 3,4 гектара, доріг – 362,5 кілометра, ліній електропередач – 1 тисячі 541,7 кілометрів, газопроводів – 144,3 кілометра, залізничних колій – 60 кілометрів.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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