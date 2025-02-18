Піротехніки ДСНС обстежили більше 28 тисяч гектарів Херсонщини: знищили понад 56 тисяч боєприпасів
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- Анна Гакман
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19:57, 18 лютого, 2025
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Станом на 18 лютого піротехнічними підрозділами знищено 56 тисяч 587 боєприпасів на території Херсонської області.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Херсонській області.
Зазначається, що піротехніки обстежили 28 тисяч 84,3 гектара територій, з них сільськогосподарських угідь – 12 тисячі 768,4 гектар, лісових угідь – 115,6 гектара, акваторій – 3,4 гектара, доріг – 362,5 кілометра, ліній електропередач – 1 тисячі 541,7 кілометрів, газопроводів – 144,3 кілометра, залізничних колій – 60 кілометрів.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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