Міська влада Одеси сподівається відновити тепло і світло впродовж доби
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- Світлана Іванченко
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12:55, 19 лютого, 2025
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Внаслідок нічної російської атаки в Одесі без світла і тепла залишилися близько 500 багатоповерхівок у Київському районі, де проживає понад 250 тисяч людей. В мерії сподіваються відновити все впродовж доби.
Як повідомили у мерії, через наслідки обстрілу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове припинення роботи закладів освіти у Київському районі.
Відомо, що щонайменше 20 будинків зазнали суттєвих руйнувань, а також серйозно пошкоджено будівлю дитячого садка.
Значних пошкоджень зазнала також будівля дитячої поліклініки, однак маленькі пацієнти зможуть отримати медичну допомогу у філії на вулиці Академіка Філатова. Батькам, які записувалися на прийом, повідомлять про зміну часу та місця консультацій.
Міська влада запевняє, що ситуація залишається під контролем. Мер Геннадій Труханов, сподівається, що тепло в оселях одеситів вдасться відновити протягом доби.
«В цілому ситуація контрольована. Чекаємо інформацію від ДТЕК щодо наслідків атаки та строків відновлення електропостачання. Сподіваємося, що протягом доби ми зможемо повернути тепло в домівки», — зазначив він.
Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.
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