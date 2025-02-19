Міська влада Одеси сподівається відновити тепло і світло впродовж доби

Наслідки нічних атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

Внаслідок нічної російської атаки в Одесі без світла і тепла залишилися близько 500 багатоповерхівок у Київському районі, де проживає понад 250 тисяч людей. В мерії сподіваються відновити все впродовж доби.

Як повідомили у мерії, через наслідки обстрілу міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове припинення роботи закладів освіти у Київському районі.

Наслідки нічних атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада Наслідки нічних атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

Відомо, що щонайменше 20 будинків зазнали суттєвих руйнувань, а також серйозно пошкоджено будівлю дитячого садка.

Значних пошкоджень зазнала також будівля дитячої поліклініки, однак маленькі пацієнти зможуть отримати медичну допомогу у філії на вулиці Академіка Філатова. Батькам, які записувалися на прийом, повідомлять про зміну часу та місця консультацій.

Одесити приходять до оперативних штабів, які організувала міська влада. Фото: Одеська міськрада Одесити приходять до оперативних штабів, які організувала міська влада. Фото: Одеська міськрада Одесити приходять до оперативних штабів, які організувала міська влада. Фото: Одеська міськрада

Міська влада запевняє, що ситуація залишається під контролем. Мер Геннадій Труханов, сподівається, що тепло в оселях одеситів вдасться відновити протягом доби.

«В цілому ситуація контрольована. Чекаємо інформацію від ДТЕК щодо наслідків атаки та строків відновлення електропостачання. Сподіваємося, що протягом доби ми зможемо повернути тепло в домівки», — зазначив він.

Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідовують наслідки нічних російських атак. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.