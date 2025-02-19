На Херсонщині 4 експоліцейських підозрюють у держзраді
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- Світлана Іванченко
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18:42, 19 лютого, 2025
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Правоохоронці заочно повідомили про підозру чотирьом колишнім поліцейським з Херсонської області. Їх підозрюють у державній зраді.
За даними обласної прокуратури, у травні 2022 року підозрювані добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до незаконно сформованого «Генічеського райвідділу поліції ГУ МВС РФ».
Двоє з підозрюваних стали «дільничними інспекторами», третій — «тимчасово виконуючим обов'язки помічника начальника чергової частини», а четвертий працював «поліцейським-водієм».
Зазначається, що підозрюваним загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зборі та передачі інформації про розташування та переміщення українських військових і правоохоронців.
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