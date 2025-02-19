  • середа

    19 лютого, 2025

  • -3.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • -3.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині 4 експоліцейських підозрюють у держзраді

Жетон поліцейського. Ілюстративне фото: НацполіціяЖетон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

Правоохоронці заочно повідомили про підозру чотирьом колишнім поліцейським з Херсонської області. Їх підозрюють у державній зраді. 

За даними обласної прокуратури, у травні 2022 року підозрювані добровільно перейшли на бік російських окупантів та вступили до незаконно сформованого «Генічеського райвідділу поліції ГУ МВС РФ». 

Двоє з підозрюваних стали «дільничними інспекторами», третій — «тимчасово виконуючим обов'язки помічника начальника чергової частини», а четвертий працював «поліцейським-водієм». 

Зазначається, що підозрюваним загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зборі та передачі інформації про розташування та переміщення українських військових і правоохоронців.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
Піротехніки ДСНС обстежили більше 28 тисяч гектарів Херсонщини: знищили понад 56 тисяч боєприпасів
На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа
новини

Освіта Миколаївщини: у школах бракує молодих педагогів, а в селах вчителі викладають по кілька предметів

Аліна Квітко
новини

У прокуратурі розповіли, що за рік на Миколаївщині зросла кількість диверсій

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА постраждав чоловік
Піротехніки ДСНС обстежили більше 28 тисяч гектарів Херсонщини: знищили понад 56 тисяч боєприпасів
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік

Тимошенко заявила, що Зеленський легітимний, а Україна суверенна: «Вибори під час війни неможливі»

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

1 година тому

Трамп написав критичний пост про Зеленського: «Диктатор без виборів»

Головне сьогодні