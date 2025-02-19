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Частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води, фото: «МикВісті»Відключення води, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 19 лютого, частина споживачів у Миколаєві до завтрашнього вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Без водопостачання залишилися:

  • частково лікарня по Миколаївській, частина будинків по вул. Олега Бондаренка, вул. Дмитра Кременя.
  • мікр. Тернівка.

Відновити подачу води планують орієнтовно до 20:00 20 лютого.

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