Наслідки авіаудару по Херсону: з-під завалів дістали тіло загиблого
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- Світлана Іванченко
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14:15, 20 лютого, 2025
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У Херсоні рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка, загиблого внаслідок російського авіаудару.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.
«Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким», — проінформував він.
В той же час, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що пошук матері двох поранених дітей досі триває.
Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.
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