Наслідки авіаудару по Херсону: з-під завалів дістали тіло загиблого

Наслідки авіаудару по Херсону, рятувальники продовжують пошукові роботи. Фото: ДСНС

У Херсоні рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка, загиблого внаслідок російського авіаудару.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.

«Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким», — проінформував він.

В той же час, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що пошук матері двох поранених дітей досі триває.

Наслідки авіаудару по Херсону, рятувальники продовжують пошукові роботи. Фото: ДСНС

Наслідки авіаудару по Херсону, рятувальники продовжують пошукові роботи. Фото: ДСНС

Наслідки авіаудару по Херсону, рятувальники продовжують пошукові роботи. Фото: ДСНС

Наслідки авіаудару по Херсону, рятувальники продовжують пошукові роботи. Фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.