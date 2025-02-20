У Херсоні під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері поранених двійнят

На місці авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Херсоні виявлено тіло людини, фото: ДСНС

У Херсоні рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару, виявили тіло жінки.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, загибла була матір'ю двох 13-річних дітей, які отримали поранення під час атаки.

«Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої», – написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.

Згодом голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих внаслідок нічного удару. 60-річний чоловік отримав садна на чолі, а 36-річний — акубаротравму.

Пізніше рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку виявили тіло загиблого чоловіка.