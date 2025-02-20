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В Одесі вибух пошкодив три автомобілі: поліція з'ясовує обставини

В Одесі вибух пошкодив три автомобілі, фото: Національна поліціяВ Одесі вибух пошкодив три автомобілі, фото: Національна поліція

Сьогодні, 20 лютого, в Одесі стався вибух, унаслідок якого пошкоджено три автомобілі. За попередньою інформацією, причиною інциденту стала детонація невідомого предмета.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одещини.

Зазначається, що на місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції.

«Попередньо, унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали. Встановлюються всі обставини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару, виявили тіло жінки. 

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