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На Миколаївщині через російські атаки пошкоджені будинки та лінія електромережі

Обстріл Миколаївщини, фото: «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Учора, 20 лютого, близько 17:05 росіяни атакували Баштанський район Миколаївщини, ймовірно, ракетою С-300 або С-400. Внаслідок падіння уламків і дії вибухової хвилі пошкоджено вікна та двері декількох будинків.

За даними Миколаївської ОВА, російська армія двічі атакувала FPV-дронами й об 11:18 з артилерії обстріляла Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено лінію електромережі, яку вдалося оперативно відновити.

Також о 12:29 росіяни атакували дроном FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. А у ніч на 21 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири безпілотники Shahed 131/136.

Нагадаємо, що 19 лютого, російська армія з артилерії пʼять разів обстрілювала Куцурубську громаду. Унаслідок одного з обстрілів у селі Куцуруб було пошкоджено два житлові будинки.

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