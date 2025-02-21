  • пʼятниця

    21 лютого, 2025

  • -3.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Херсонщині через російські удари загинули двоє людей, ще двоє поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської областіОбстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині минулої доби загинули дві людини, ще двоє — отримали поранення.

Про це 21 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами та авіаударами перебували 32 населені пункти Херсонщини.

Через обстріли пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, газовий розподільник, мікроавтобус та автомобіль.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також атакували й Миколаївщину. Внаслідок падіння уламків і вибухової хвилі було пошкоджено вікна та двері декількох будинків в одному із сіл, а в іншому — було пошкоджено лінію електромережі.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні рятувальники деблокували ще одне тіло загиблої людини після атаки РФ: аварійно-рятувальні роботи завершені
На Миколаївщині через російські атаки пошкоджені будинки та лінія електромережі
Адміністрація Трампа передала Україні оновлену угоду про видобуток корисних копалин

Читайте також:

новини

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати три суди на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко
новини

Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет — лише у 70%

Аліна Квітко
новини

Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва повідомили про відновлення подачі тепла, «але ми не знаємо, що буде завтра»

Катерина Середа

Останні новини про: Війна в Україні

Адміністрація Трампа передала Україні оновлену угоду про видобуток корисних копалин
На Миколаївщині через російські атаки пошкоджені будинки та лінія електромережі
У Херсоні рятувальники деблокували ще одне тіло загиблої людини після атаки РФ: аварійно-рятувальні роботи завершені

Фальшиві довідки по $8 тисяч: у Миколаєві затримали правоохоронця, посадовця ТЦК та керівника медзакладу

Держсекретар США Рубіо назвав умови, від яких залежить зустріч Трампа з Путіним

2 години тому

У Миколаєві сьогодні відбудуться планові відключення світла: список адрес

Анна Гакман

Головне сьогодні