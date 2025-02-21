За добу на Херсонщині через російські удари загинули двоє людей, ще двоє поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині минулої доби загинули дві людини, ще двоє — отримали поранення.

Про це 21 лютого повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами та авіаударами перебували 32 населені пункти Херсонщини.

Через обстріли пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, газовий розподільник, мікроавтобус та автомобіль.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також атакували й Миколаївщину. Внаслідок падіння уламків і вибухової хвилі було пошкоджено вікна та двері декількох будинків в одному із сіл, а в іншому — було пошкоджено лінію електромережі.