За добу вогнеборці чотири рази гасили пожежі у будинках на Миколаївщині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:00, 21 лютого, 2025
-
У Миколаївській області 20 лютого виникли чотири пожежі, які охопили житлові та господарчі будівлі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У селі Лимани Галицинівської громади загорівся житловий будинок. Полум'я охопило 60 квадратних метрів.
У Вознесенську вогонь пошкодив перекриття сараю та загорілось сміття у дворі будинку. Загальна площа загоряння — 8 квадратних метрів.
У селі Воєводське Благодатненської громади горіла покрівля літньої кухні. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Попередня причина — порушення правил монтажу димаря.
У селі Данилівка Нечаянської громади вогонь знищив господарчу будівлю та дрова на території приватного подвір'я.
Усі загоряння вдалося загасити силами рятувальників ДСНС та місцевих пожежних загонів. Причини займання встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Останні новини про: Пожежі