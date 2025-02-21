За добу вогнеборці чотири рази гасили пожежі у будинках на Миколаївщині

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаївській області 20 лютого виникли чотири пожежі, які охопили житлові та господарчі будівлі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Лимани Галицинівської громади загорівся житловий будинок. Полум'я охопило 60 квадратних метрів.

У Вознесенську вогонь пошкодив перекриття сараю та загорілось сміття у дворі будинку. Загальна площа загоряння — 8 квадратних метрів.

У селі Воєводське Благодатненської громади горіла покрівля літньої кухні. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Попередня причина — порушення правил монтажу димаря.

У селі Данилівка Нечаянської громади вогонь знищив господарчу будівлю та дрова на території приватного подвір'я.

Усі загоряння вдалося загасити силами рятувальників ДСНС та місцевих пожежних загонів. Причини займання встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.