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В Херсоні до 12 років тюрми засудили окупаційного «директора» місцевого коледжу

До 12 років тюрми засудили окупаційного «директора» Херсонського коледжу. Ілюстрація: Херсонська облпрокуратураДо 12 років тюрми засудили окупаційного «директора» Херсонського коледжу. Ілюстрація: Херсонська облпрокуратура

Суд визнав винним колишнього заступника начальника Херсонського морського коледжу рибної промисловості в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Його засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначили в обласній прокуратурі, суд також позбавив його права обіймати посади в закладах освіти, органах державної влади, місцевого самоврядування, а також займатися освітньою діяльністю протягом 15 років.

Доведено, що у липні 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією та обійняв посаду так званого «директора» Херсонського морського коледжу рибної промисловості.

Виконуючи вказівки росіян, він активно впроваджував стандарти освіти РФ. Для цього організував захоплення приміщень навчального закладу та тренажерного центру, заборонив українським викладачам виходити на роботу, розробив новий статут, положення та печатки закладу відповідно до вимог окупаційної влади, відкрив банківські рахунки у підконтрольній загарбникам «фінансовій установі».

Раніше повідомлялось, що на Одещині суд розглядатиме справу місцевого мешканця, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

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