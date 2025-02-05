В Одесі судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у держзраді

Одесита судитимуть обвинувачують у державній зраді, фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині суд розглядатиме справу місцевого мешканця, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

За даними Одеської обласної прокуратури, він збирав та передавав військовій розвідці РФ інформацію про розташування підрозділів штурмової бригади Нацполіції «Лють» та мобільних груп ППО в Одесі.

Інформатор передавав координати через електронні чернетки у поштових сервісах. За версією слідства, ці дані росіяни могли використовувати для ракетних ударів та атак безпілотників.

Чоловіка затримали в серпні 2024 року під час виконання чергового завдання. До завершення судового розгляду він перебуватиме під вартою.

Суд над одеситом по обвинуваченню у державній зраді, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила двох осіб, яких підозрюють у передачі розвідданих російським спецслужбам для ударів по південних регіонах України. Серед підозрюваних — 15-річний житель Вознесенська на Миколаївщині, якого залучив до співпраці 20-річний мешканець Одещини.