На ЧАЕС досі ліквідовують наслідки удару РФ: рятувальники запевняють, що радіаційний фон в нормі
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- Світлана Іванченко
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13:19, 22 лютого, 2025
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Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника, який влучив в укриття четвертого енергоблока.
Як повідомили в ДСНС, рятувальники продовжують розкривати конструкції укриття та усувати осередок тління з північної сторони арки.
Зазначається, що фахівці постійно контролюють ситуацію за допомогою безпілотників із тепловізійними камерами та ручних тепловізорів.
У ДСНС запевняють, що радіаційний фон на території станції перебуває в межах норми, і загрози для населення немає.
Раніше повідомлялось, що ліквідації наслідків атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами.
Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.
Як відомо, у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
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