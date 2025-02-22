На ЧАЕС досі ліквідовують наслідки удару РФ: рятувальники запевняють, що радіаційний фон в нормі

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази продовжують ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника, який влучив в укриття четвертого енергоблока.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники продовжують розкривати конструкції укриття та усувати осередок тління з північної сторони арки.

Зазначається, що фахівці постійно контролюють ситуацію за допомогою безпілотників із тепловізійними камерами та ручних тепловізорів.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон на території станції перебуває в межах норми, і загрози для населення немає.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що ліквідації наслідків атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.