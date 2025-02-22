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В Одеській філармонії завершили демонтаж вітражів, пошкоджених через удар РФ

Унікальні вітражні вікна Одеської філармонії, які зазнали пошкоджень внаслідок російського обстрілу,  демонтували. Роботи тривали близько трьох тижнів, і проводилися із залученням міжнародних партнерів та реставраторів.

Як розповіла директорка громадської організації Museum for Change Дарія Дьякова в ефірі «Українського радіо. Одеса», демонтували чотири бокові вітражі в основному залі та два великих вікна на сцені.

«Ми їх повністю зняли, вони вже були пошкоджені та скривлені. Це було небезпечно, в тому стані, в якому вони були. Тому було прийняте невідкладне рішення це зробити і все пройшло вдало», — розповіла вона. 

Одеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармоніяОдеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармонія
Одеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармоніяОдеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармонія
Одеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармоніяОдеська філармонія після російського удару 31 січня 2025 року. Фото: Одеська філармонія

Роботи проводили за міжнародними реставраційними стандартами. Так, вітражі ретельно задокументували, сфотографували та перемістили у безпечне місце. Наразі завершується підготовка фінального звіту, який передадуть наступним реставраторам.

Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів та фахівців Національного реставраційного центру України та з залученням волонтерів. Фінансову допомогу надала організація ALIPH, що спеціалізується на збереженні культурної спадщини у кризових ситуаціях.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки 31 січня на історичний центр Одеси пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини. 

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