В Україні масштабні пожари: за добу вигоріло більше 200 га
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- Світлана Іванченко
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16:10, 27 лютого, 2025
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За минулу добу в Україні сталося майже 450 пожеж на відкритій місцевості, горів сухостій та очерет.
Як повідомили у ДСНС, вогонь знищив понад 228 гектарів землі, спричинивши значні збитки довкіллю. Рятувальники закликають українців не палити сухостій, адже це не лише шкодить природі, а й загрожує життю людей, тваринам т житловим будинкам.
«Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки? Не паліть сухостій — це злочин», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за підпал сухої рослинності передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень, а в разі значних наслідків — кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, днями на Одещині горіли 55 гектарів очерету. За попередніми оцінками, збитки завдані довкіллю становлять майже 144 мільйони гривень.
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