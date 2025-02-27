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В Україні масштабні пожари: за добу вигоріло більше 200 га

Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС

За минулу добу в Україні сталося майже 450 пожеж на відкритій місцевості, горів сухостій та очерет.

Як повідомили у ДСНС, вогонь знищив понад 228 гектарів землі, спричинивши значні збитки довкіллю. Рятувальники закликають українців не палити сухостій, адже це не лише шкодить природі, а й загрожує життю людей, тваринам т житловим будинкам.

«Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки? Не паліть сухостій — це злочин», — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що за підпал сухої рослинності передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень, а в разі значних наслідків — кримінальна відповідальність.

Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС
Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС
Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС
Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС
Наслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНСНаслідки пожеж, які сталися в Україні минулої доби. Фото: ДСНС

Нагадаємо, днями на Одещині горіли 55 гектарів очерету. За попередніми оцінками, збитки завдані довкіллю становлять майже 144 мільйони гривень.

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