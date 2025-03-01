Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками: загинула одна людина
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- Альона Коханчук
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11:40, 01 березня, 2025
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В Одеській області внаслідок учорашнього удару російських дронів одна людина загинула і троє постраждали.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.
Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Унаслідок атаки загинула одна людина. Ще троє постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були доправлені до лікарні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині 28 лютого російські війська атакували Куцурубську громаду. Пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.
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