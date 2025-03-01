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Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками: загинула одна людина

Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС

В Одеській області внаслідок учорашнього удару російських дронів одна людина загинула і троє постраждали.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Унаслідок атаки загинула одна людина. Ще троє постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості були доправлені до лікарні. 

Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНСНаслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Миколаївщині 28 лютого російські війська атакували Куцурубську громаду. Пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.

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