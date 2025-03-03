В Одесі судитимуть митників, їх підозрюють у податкових махінаціях

Слідчі дії у справі про ухилення від сплати податків на Одещині. Фото: БЕБ

В Одесі завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати понад 13 мільйонів гривень податків під час експорту агропродукції. До суду скерували обвинувальний акт щодо двох чинних і трьох колишніх посадовців Одеської митниці, а також керівника компанії-експортера.

Як зазначають у Бюро економічної безпеки України, службовців Одеської митниці підозрюють у підроблені документи та видачі фіктивних сертифікати про походження сільськогосподарської продукції. Детективи стверджують, що це дозволило компанії-експортеру незаконно зменшити експортне мито з 10% до 3,6% та 2,7%.

Посадовцям митниці інкримінують зловживання службовим становищем, а директору компанії-експортера — ухилення від сплати податків і службове підроблення.

Раніше, в Одесі поліція затримала трьох підозрюваних у шахрайстві. Їх звинувачують в ошукані людей на 200 тисяч доларів через фінансову піраміду. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.