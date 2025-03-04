З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 16-річного хлопця
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- Даріна Мельничук
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18:07, 04 березня, 2025
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У вівторок, 4 березня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 16-річного підлітка.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, зараз хлопець з мамою перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку.
«Це — двадцять перша дитина, яку цьогоріч вдалося евакуювати з поки що окупованого лівого берега регіону», — додав Олександр Прокудін.
Також він зазначив, що рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та команді Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині внаслідок російських воєнних злочинів загинули 39 дітей, ще 190 були пораненні.
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