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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 16-річного хлопця

Ілюстраційне фото: Українська правдаЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули 16-річного підлітка. Ілюстраційне фото: Українська правда

У вівторок, 4 березня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 16-річного підлітка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, зараз хлопець з мамою перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку. 

«Це — двадцять перша дитина, яку цьогоріч вдалося евакуювати з поки що окупованого лівого берега регіону», — додав Олександр Прокудін.

Також він зазначив, що рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та команді Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині внаслідок російських воєнних злочинів загинули 39 дітей, ще 190 були пораненні.

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