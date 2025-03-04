  • вівторок

    4 березня, 2025

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині за 3 роки повномасштабної війни постраждали 229 дітей, з них 39 — загинули

Дитина на гойдалці поряд з розбомбленими будинками. Ілюстративне фото: Getty ImagesДитина на гойдалці поряд з розбомбленими будинками. Ілюстративне фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині внаслідок російських воєнних злочинів загинули 39 дітей, ще 190 були пораненні.

Про це заявив заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Андрій Коваленко, пише «Укрінформ».

«Із початку повномасштабного вторгнення по 28 лютого 2025 року правоохоронні органи України зареєстрували понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів та злочинів агресії у сфері ювенальної юстиції. У 294 випадках ці злочини були вчинені безпосередньо проти дітей, а ще 819 — у сфері охорони дитинства», — підкреслив він.

За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждало 229 дітей, з них 39 загинули, 190 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Також він зазначив, що розслідують і факти депортації чи насильницького переміщення дітей. Так, після 24 лютого 2022 року розпочаті 74 кримінальні провадження за такими фактами.

«У 40 кримінальних провадженнях за фактом депортації дітей, розпочатих правоохоронними органами області, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Офісом Генерального прокурора України», — підкреслив заступник керівника Херсонської обласної прокуратури.

За його словами, у 29 випадках встановлена депортація 735 українських дітей, з яких більшість були вивезені під приводом «оздоровлення».

Також заступник керівника Херсонської обласної прокуратури розповів, що є кримінальні провадження за фактами примусу дітей до отримання російського громадянства — всього таких випадків наразі зафіксовано два.

Раніше повідомлялось, що на підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.

Реклама

Читайте також:

новини

«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник обіцяє завершити проєкт будинку на Адміральській у Миколаєві до квітня, але грошей на нього так і не виділили

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Вознесенська отримує зарплату ₴30 тис., що в 3 рази менше, ніж мер Первомайська

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

Аліна Квітко
новини

Міносвіти виділило більше ₴7 млн на розвиток наукових досліджень трьом миколаївським вишам

Аліна Квітко

«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

3 години тому

Пережити війну разом: Як у Миколаєві допомагають людям подолати стрес та знайти нові можливості

Головне сьогодні