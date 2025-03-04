На Херсонщині за 3 роки повномасштабної війни постраждали 229 дітей, з них 39 — загинули

Дитина на гойдалці поряд з розбомбленими будинками. Ілюстративне фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині внаслідок російських воєнних злочинів загинули 39 дітей, ще 190 були пораненні.

Про це заявив заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Андрій Коваленко, пише «Укрінформ».

«Із початку повномасштабного вторгнення по 28 лютого 2025 року правоохоронні органи України зареєстрували понад тисячу кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів та злочинів агресії у сфері ювенальної юстиції. У 294 випадках ці злочини були вчинені безпосередньо проти дітей, а ще 819 — у сфері охорони дитинства», — підкреслив він.

За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждало 229 дітей, з них 39 загинули, 190 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Також він зазначив, що розслідують і факти депортації чи насильницького переміщення дітей. Так, після 24 лютого 2022 року розпочаті 74 кримінальні провадження за такими фактами.

«У 40 кримінальних провадженнях за фактом депортації дітей, розпочатих правоохоронними органами області, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Офісом Генерального прокурора України», — підкреслив заступник керівника Херсонської обласної прокуратури.

За його словами, у 29 випадках встановлена депортація 735 українських дітей, з яких більшість були вивезені під приводом «оздоровлення».

Також заступник керівника Херсонської обласної прокуратури розповів, що є кримінальні провадження за фактами примусу дітей до отримання російського громадянства — всього таких випадків наразі зафіксовано два.

Раніше повідомлялось, що на підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.