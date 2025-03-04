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На Херсонщині через російський обстріл загинув поліцейський, шестеро людей поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Російські війська знову обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув поліцейський, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це 4 березня повідомили у Нацполіції Херсонської області.

За даними поліції, росіяни атакували Херсонський і Бериславський райони, використовуючи артилерію, міномети, танки, авіацію та безпілотники.

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

У Бериславському районі російська авіація скинула чотири керовані бомби. Одна з них влучила біля блокпоста, внаслідок чого загинув 46-річний старший сержант поліції Сергій Вакулін. У нього залишилися дружина та неповнолітній син. Ще один 40-річний поліцейський отримав важкі поранення.

У Дніпровському районі Херсона FPV-дрон поранив 72-річну жінку. Вибух пошкодив поштове відділення, житловий будинок та автомобіль.

Загалом від російських обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів, пошкоджено 17 будівель та об’єктів інфраструктури.

Окрім цього, біля Нововоронцовки машина швидкої допомоги наїхала на міну, коли везла постраждалого до лікарні. Вибух пошкодив автомобіль, але медики та пацієнт не постраждали.

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, російські війська завдали численних ударів по Херсонській області, обстрілюючи та завдаючи авіаударів по населених пунктах.

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