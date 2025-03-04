За добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: п'ятеро людей поранені

Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини, фото: Херсонская ОВА

Упродовж минулої доби, російські війська завдали численних ударів по Херсонській області, обстрілюючи та завдаючи авіаударів по населених пунктах.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під російський обстріл потрапили Антонівка, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Іванівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Токарівка, Молодіжне, Новодмитрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Надеждівка, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Золота Балка, Гаврилівка, Зміївка, Костирка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Червоний Маяк, Шляхове, Новорайськ, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові цілеспрямовано били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджено 9 приватних будинків, Пункт Незламності, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі. П’ятеро людей отримали поранення через російську агресію.

Нагадаємо, що ввечері 3 березня російська армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, а в деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням.