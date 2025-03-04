Жителя Одещини судитимуть за поширення даних про розташування ЗСУ в ефірах «Чат Рулетки»

Мешканця Одещини підозрюють у поширенні даних про ЗСУ. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у поширенні інформації про базування українських військових.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, 55-річний чоловік приєднався до онлайн-сервісу «Чат Рулетки», де розпочав діалог із блогером, який позиціював себе як представник РФ. Він розповів йому інформацію про розташування окремих підрозділів військових частин в Одесі, а також деталі функціонування охорони на обʼєктах.

«Запис цього діалогу, який тривав понад шість хвилин, згодом був опублікований на YouTube. Його зміст дозволяв ідентифікувати місцевість, структуру блокпостів та оборонні позиції, що могло бути використано ворогом для повітряних атак або диверсій», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Матеріали справи скерували до суду, наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, до суду передали справу 43-річного жителя Миколаєва, якого обвинувачують у державній зраді. За даними правоохоронців, у жовтні 2024 року чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про розташування військових позицій у місті.