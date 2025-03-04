  • вівторок

    4 березня, 2025

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Одещини судитимуть за поширення даних про розташування ЗСУ в ефірах «Чат Рулетки»

Мешканця Одещини підозрюють у поширенні даних про ЗСУ. Фото: Одеська обласна прокуратураМешканця Одещини підозрюють у поширенні даних про ЗСУ. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у поширенні інформації про базування українських військових.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, 55-річний чоловік приєднався до онлайн-сервісу «Чат Рулетки», де розпочав діалог із блогером, який позиціював себе як представник РФ. Він розповів йому інформацію про розташування окремих підрозділів військових частин в Одесі, а також деталі функціонування охорони на обʼєктах.

«Запис цього діалогу, який тривав понад шість хвилин, згодом був опублікований на YouTube. Його зміст дозволяв ідентифікувати місцевість, структуру блокпостів та оборонні позиції, що могло бути використано ворогом для повітряних атак або диверсій», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Матеріали справи скерували до суду, наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, до суду передали справу 43-річного жителя Миколаєва, якого обвинувачують у державній зраді. За даними правоохоронців, у жовтні 2024 року чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про розташування військових позицій у місті.

Останні новини про: Одеса

В Одесі безкоштовно стерилізують і вакцинують безпритульних котів: як скористатися послугою
Одеситка відсудила у міста ₴75 тис. за дерево, яке впало на її автівку
В Одесі директор комунального підприємства відшкодував в бюджет понад ₴7 млн
Реклама

Читайте також:

новини

«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник обіцяє завершити проєкт будинку на Адміральській у Миколаєві до квітня, але грошей на нього так і не виділили

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Вознесенська отримує зарплату ₴30 тис., що в 3 рази менше, ніж мер Первомайська

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

Аліна Квітко
новини

Міносвіти виділило більше ₴7 млн на розвиток наукових досліджень трьом миколаївським вишам

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

В Одесі директор комунального підприємства відшкодував в бюджет понад ₴7 млн
Одеситка відсудила у міста ₴75 тис. за дерево, яке впало на її автівку
В Одесі безкоштовно стерилізують і вакцинують безпритульних котів: як скористатися послугою

«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

На Миколаївщині за тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла вдвічі: 60% з них — діти

3 години тому

Пережити війну разом: Як у Миколаєві допомагають людям подолати стрес та знайти нові можливості

Головне сьогодні