Передавав росіянам дані про ЗСУ у Миколаєві: місцевого жителя судитимуть за держзраду
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- Марія Хаміцевич
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12:17, 28 лютого, 2025
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До суду передали справу 43-річного жителя Миколаєва, якого обвинувачують у державній зраді.
За даними Миколаївської обласної прокуратури, у жовтні 2024 року чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про розташування військових позицій у місті. Для цього він використовував Telegram-канал, адміністратором якого є проросійський блогер.
Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами його діяльності.
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.
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