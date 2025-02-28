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Передавав росіянам дані про ЗСУ у Миколаєві: місцевого жителя судитимуть за держзраду

До суду передали справу 43-річного жителя Миколаєва, якого обвинувачують у державній зраді.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, у жовтні 2024 року чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про розташування військових позицій у місті. Для цього він використовував Telegram-канал, адміністратором якого є проросійський блогер.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами його діяльності.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років, або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.

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