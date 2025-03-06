Російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини, є загиблий і поранені

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Протягом доби російська армія атакувала 27 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по житлових кварталах та об’єктах соціальної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстріли потрапили Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Зеленівка, Комишани, Чорнобаївка, Софіївка, Станіслав та інші населені пункти.

Унаслідок атак пошкоджені газопровід, 35 приватних будинків, господарська споруда та автомобілі. Одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що з 24 лютого по 2 березня російські війська 453 рази обстріляли позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру Херсонщини, а також завдали шість авіаударів.