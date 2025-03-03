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За тиждень російські війська завдали шість авіаударів по Херсонщині

Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВАНаслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

З 24 лютого по 2 березня російські війська 453 рази обстріляли позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру Херсонщини, а також завдали шість авіаударів.

Про це на брифінгу повідомив речник оперативно-тактичного угрупування «Херсон» лейтенанта Павло Дрогаль.

За його словами російські війська сім разів намагалися штурмувати позиції українських військових на лівому березі Дніпра, однак усі атаки були відбиті.

«Ворог не припиняє спроб витіснити українських захисників з лівого берега річки Дніпро. Так, минулого тижня окупанти сім разів намагалися штурмувати наші позиції. Усі спроби були відбиті українськими захисниками», — розповів він.

Крім того, українські бійці за тиждень знищили 68 одиниць озброєння та військової техніки російської армії. Також за тиждень зафіксували 1951 російській дрон, з яких 1521 ліквідували.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російські війська з різних видів озброєння обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області.

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