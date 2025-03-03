За добу росіяни обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Обстріл Херсонщини, Фото: Поліція Херсонської області

Російські війська упродовж минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 3 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Інженерне, Козацьке, Кізомис, Костирка, Комишани, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новорайськ, Придніпровське, Ромашкове, Садове, Софіївка, Широка Балка, Зміївка та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка, три приватні будинки, автобус та автомобілі. Четверо людей загинули, десять — отримали поранення.

Нагадаємо, що російські військові вдень 2 березня атакували з безпілотника маршрутний автобус у Херсоні, є загиблі та поранені.