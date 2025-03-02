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Росіяни з дрона вдарили по маршрутці в Херсоні: є загиблий та поранені

Оновлено: додана інформація про кількість постраждалих
Росіяни 2 березня атакували автобус з пасажирами у Херсоні, скрин з відео попереднього обстрілу, Херсонська ОВАРосіяни 2 березня атакували автобус з пасажирами у Херсоні, скрин з відео попереднього обстрілу, Херсонська ОВА

Російські військові вдень 2 березня атакували з безпілотника маршрутний автобус у Херсоні, відомо про понад сімох постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Уточнюється, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок дронової атаки також постраждав 19-річний хлопець. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковим поранення грудної клітки, стегна та гомілки.

У важкому стані в лікарні перебуває 64-річний херсонець. У нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, передпліччя, кисті та гомілок, додали в ОВА. Також госпіталізували 61-річну жінку. В неї діагностували поранення голови, спини, передпліччя та руки.

Медична допомога знадобилась і 58-річній жительці Херсона. В неї — поранення спини та гомілки. Медики надали їй допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

До лікарні звернулись ще двоє херсонок, котрі потрапили під удар російського дрона у Дніпровському районі. 69-річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму, уламкове поранення ноги та шиї. У 73-річної жінки — вибухова травма та поранення руки. 

Крім цього, російські війська упродовж минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області.

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