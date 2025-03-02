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Росіяни за добу обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: десять поранених, зокрема дитина

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВАОбстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Російські війська упродовж минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 2 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Надеждівка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Саблуківка, Качкарівка, Осокорівка, Михайлівка, Козацьке, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Янтарне та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка, 13 приватних будинків, газова труба, гаражі, автобуси та автомобілі. Десять людей, зокрема дитина, отримали поранення.

Нагадаємо, що 1 березня російські війська двічі атакували Миколаївщину ударними дронами FPV. Внаслідок ударів в одному із сіл були пошкоджені автомобіль і лінії електропередач.

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