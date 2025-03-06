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На Одещині чоловіка засудили до 13 років за зґвалтування неповнолітньої

Ілюстраційне фото: FotoliaЖителя Одещини засудили до 13 років за зґвалтування 12-річної дівчини. Ілюстраційне фото: Fotolia

В Одеській області до 13 років увʼязнили 55-річного чоловіка за зґвалтування 12-річної дівчини.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

У суді довели, що у травні 2024 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завів 12-річну дівчину в ліс біля міста Кілія та зґвалтував.

Суд визнав винним жителя Одещини у зґвалтуванні малолітньої дитини, що передбачає частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Однак, в судовому засіданні вину свою обвинувачений не визнав. 

Нагадаємо, на Миколаївщині засудили на 10 років тюрми 23-річного мешканця селища Березанка за зґвалтування неповнолітньої дівчини та утримання двох людей.

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