На Одещині чоловіка засудили до 13 років за зґвалтування неповнолітньої
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- Даріна Мельничук
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17:22, 06 березня, 2025
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В Одеській області до 13 років увʼязнили 55-річного чоловіка за зґвалтування 12-річної дівчини.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
У суді довели, що у травні 2024 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завів 12-річну дівчину в ліс біля міста Кілія та зґвалтував.
Суд визнав винним жителя Одещини у зґвалтуванні малолітньої дитини, що передбачає частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Однак, в судовому засіданні вину свою обвинувачений не визнав.
Нагадаємо, на Миколаївщині засудили на 10 років тюрми 23-річного мешканця селища Березанка за зґвалтування неповнолітньої дівчини та утримання двох людей.
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