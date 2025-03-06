Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Справу слухає колегія суддів: Олена Фаріонова, Тетяна Кушнірова, Наталя Шаманська. Фото: «МикВісті»

В Апеляційному суді Миколаєва вже впʼяте не можуть розпочати розгляд провадження у справі Ольги Ладиги, бо обвинувачена не зʼявляється на засідання. Повістку про виклик на засідання 26 лютого, видану їй у військовій частині, вона розірвала.

Про це свідчить лист командира військової частини, де вона проходить службу, який зачитала головуюча суддя Олена Фаріонова 5 березня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Нагадаємо, що на засіданні 22 січня стало відомо, що Ольга Ладига мобілізувалась. Її адвокати просили зупинити розгляд апеляційного провадження на період проходження військової служби. Однак суд відхилив дане клопотання.

Командування військової частини у листі до суду відповіло, що Ладизі була вручена повістка на судове засідання 25 лютого, яку вона підписала, а потім «обманним шляхом розірвала її».

— На виконання листа Миколаївської обласної прокуратури від 24 лютого солдата резерву 25 лютого вручена повістка про дату та час судового засідання у Миколаївському апеляційному суді на 9:30 26 лютого. Солдат Ладига розписалась в корінці до повістки. Але у подальшому обманним шляхом з мотивів необхідності фотографування знищила корінець, не надав змоги його відправити до Миколаївської обласної прокуратури, — йдеться у відповіді командування.

Ольгу Ладигу викликали і до суду на 5 березня. Однак, як свідчить відповідь командування, дану повістку військовослужбовиця підписувати відмовилась. Водночас наказом командування вона направлена до базової військової підготовки, через що бути присутньою не має змоги.

— Відповідно до наказу, військової частини від 1 березня солдата резерву Ольгу Ладигу направлено для проходження військової підготовки до військової частини, у звʼязку з чим командування не може забезпечити її участь у судовому засіданні о 9 годині 5 березня, — йдеться у відповіді командування.

Адвокат Ольги Ладиги Юрій Титаренко. Фото: «МикВісті»

Після цього Олена Фаріонова уточнила у адвоката Юрія Титаренка, де перебуває Ольга Ладига і чи має він із нею звʼязок.

— Це питання не до мене. Я не можу нести відповідальність за свою підзахисну з цього приводу, чому вона ігнорує, на вашу думку, виклики до суду. На скільки я розумію з листа, озвученим Апеляційним судом, що вона проходить базову військову підготовку, якщо я вірно почув, — відповів Титаренко. — А ви з нею спілкувались у цей період з 26.02?, — запитала суддя. — Що ви маєте на увазі? — Ви мали можливість з нею спілкуватись, повідомляли, що явка є обовʼязковою? — Коли була можливість… — Конкретно так чи ні…? — Можна я надам відповідь, добре?, — перебив суддю адвокат. — Я телефонував Ладизі, вона сказала, що її направлено до іншої військової частини для проходження військової підготовки.

У свою чергу, прокурор Володимир Кузнєцов заявив, що продовження розгляду справи без обвинуваченої неможливе. Він зокрема розповів, що командування повідомило Ладигу про судове засідання 26 лютого, куди вона мала змогу прийти. Однак після того, як обвинувачена підписала повістку, вона, як стверджує прокурор, забігла у кабінет і розірвала її.

— Її заздалегідь повідомили. Я спілкувався з виконавцем даної відповіді, який підтвердив мені, що вона підписала, потім забігла до нього в кабінет, вирвала, розірвала на шматки і викинула цю повістку. Враховуючи, що в нас є підтвердження про судове засідання, поважних причин неявки не було, у мене є клопотання, я прошу суд накласти штраф у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за неявку по повістці за 26 лютого на підставі статті 139, 144, 323 КПК України, — заявив Володимир Кузнєцов.

Прокурор Володимир Кузнєцов. Фото: «МикВісті»

У другому клопотанні прокурор просив доручити військовій контррозвідці УСБУ та Миколаївському зональному відділу військового правопорядку забезпечити привід Ольги Ладиги на наступне судове засідання.

— А чому контррозвідка? — уточнили судді. — Невідомо, де територіально знаходиться Ладига, тому це доцільно. Контррозвідка контролює всі військові частини, вона військовослужбовиця. Вони діють на території всієї України, ми не знаємо, у якій вона частині. Вона може бути, як на Закарпатті, так і в Одесі, — відповів Кузнєцов.

Однак захисник заперечив накладенню штрафу. Він пояснив, що стягнення з Ладиги було б можливе лише у випадку, якщо повістку у військову частину 26 лютого направив суд, а не прокуратура.

— Справа перебуває в Апеляційному суді. Виклик прокурора не є викликом, який міститься у статті 139 КПК, яке говорить, що клопотання може бути подано накладено грошове стягнення лише, якщо був судовий виклик. Прокурор на минуле засідання взяв на себе функції суду і викликав Ладигу. З підстав, що виклик був не від суду, я вважаю, що воно не підлягає задоволенню. Вона проходить військову службу за мобілізацією, а не так, як каже прокурор, і не може самостійно зʼявитись без дозволу командування. Наразі вона проходить підготовку в іншій частині, тому клопотання про привід обвинуваченого задоволенню не підлягає, — сказав Юрій Титаренко.

Чоловік загиблої Максим Васильєв та його мати. Фото: «МикВісті»

Після перерви суддя Олена Фаріонова підтвердила, що на засідання 26 лютого Ользі Ладизі суд направляв повістку, але лише на її домашню адресу.

— Не важливо, хто її викликав, суд чи прокурор, є частина 7 статті 42 КПК України, відповідно до якої обвинувачена зобовʼязана зʼявлятись за викликом. Вона була обізнана, — висловився представник сторони потерпілих Олексій Розумовський.

У підсумку судді відхилив клопотання прокурора щодо накладення штрафу на Ольгу Ладигу, аргументуючи це відсутністю процесуальних підстав.

— Повістка, яка вручалась Ладизі, складена прокурором. Але є судова повістка за підписом судді. Вона була надіслана лише за місцем проживання, тому суд не вбачає процесуальних підстав для задоволення клопотання, — сказала Олена Фаріонова.

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Під час обговорення клопотання про примусовий привід Ладиги до суду прокурор Володимир Кузнєцов наголосив, що обвинувачена була обізнані і про засідання на 26 лютого, і на 5 березня. Однак не зʼявилась на жодне з них.

Однак суддя, посилаючись на відповідь військової частини, нагадала, що наказом від 1 березня її направлено на проходження військової підготовки. Після чого прокурор долучив на розгляд суду копію рапорту Ладиги з наказу командування від 1.03.2025 року, згідно з якою вона перебуває на військовій підготовці у населеному пункті неподалік Миколаївської області.

У свою чергу, захисник Ольги Ладиги у відповідь на це заявив, що рапорт не відповідає ознакам документу.

Не дивлячись на це, клопотання про примусовий привід Ольги Ладиги на наступне засідання суд також відхилив.

Наступний розгляд апеляційного провадження пройде 25 березня. Командування військової частини має забезпечити присутність Ольги Ладиги у суді.

Справа Ольги Ладиги

Ольга Ладига була відомою українською легкоатлеткою. Фото: миколаївські ЗМІ

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.

4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП. Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу.

Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.

У червні 2024 року суддя Заводського районного суду Вʼячеслав Кузьменко після більш ніж чотирьох років розгляду справи дав обвинуваченій Ользі Ладизі 2 роки умовно. Родина загиблої з рішенням не погодилась та подала апеляцію.

У листопаді 2024 року мав розпочатись розгляд апеляційного провадження. На перше засідання не зʼявився один із її адвокатів, а на другому стало відомо, що Ольга Ладига лягла у лікарню.

У січні 2025 року стало відомо, що вона мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим адвокати Ладиги просили зупинити розгляд провадження.