Росіяни атакували Одещину: зруйновані будинки, пошкоджена енергосистема
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- Марія Хаміцевич
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9:10, 07 березня, 2025
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Увечері 6 березня російські війська масово атакували ударними безпілотниками Shahed-136 Одещину. Внаслідок обстрілу у передмісті Одеси загорілися три приватні житлові будинки, пошкоджено критичну інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, зазначили у ДСНС Одеської області. На місці працювали понад 30 рятувальників і вісім одиниць техніки.
Крім того, через атаку пошкоджені та зруйновані щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди, газопровід і транспорт. Без світла залишилися понад 2,5 тисячі місцевих жителів.
У ніч на 7 березня росіяни здійснили новий ракетний удар по Одещині. У Подільському районі пошкоджено 16 приватних будинків.
На місцях тривають слідчі дії, правоохоронці документують наслідки атаки, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, що вночі 6 березня росіяни атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали люди та цивільна інфраструктура. В ОВА заявили про ураження енергетичного об'єкту. Через російську атаку без світла залишились понад десять тисяч місцевих жителів.
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