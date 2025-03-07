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Росіяни атакували Одещину: зруйновані будинки, пошкоджена енергосистема

Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура

Увечері 6 березня російські війська масово атакували ударними безпілотниками Shahed-136 Одещину. Внаслідок обстрілу у передмісті Одеси загорілися три приватні житлові будинки, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, зазначили у ДСНС Одеської області. На місці працювали понад 30 рятувальників і вісім одиниць техніки.

Крім того, через атаку пошкоджені та зруйновані щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди, газопровід і транспорт. Без світла залишилися понад 2,5 тисячі місцевих жителів.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили новий ракетний удар по Одещині. У Подільському районі пошкоджено 16 приватних будинків.

На місцях тривають слідчі дії, правоохоронці документують наслідки атаки, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Обстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНСОбстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНС
Обстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНСОбстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНС
Обстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНСОбстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНС
Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура
Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура
Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура
Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура
Обстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратураОбстріл Одещини 6 березня, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що вночі 6 березня росіяни атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали люди та цивільна інфраструктура. В ОВА заявили про ураження енергетичного об'єкту. Через російську атаку без світла залишились понад десять тисяч місцевих жителів.

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