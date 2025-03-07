СБУ затримала чотирьох підозрюваних у коригуванні атак по Миколаєву

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали чотирьох підозрюваних у коригуванні атак росіян по місту.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, пріоритетними цілями росіян були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Також зазначається, що підозрювані збирали координати для вогневого ураження. Для цього вони, за даними правоохоронців, порізно обходили вулиці та прилеглі райони Миколаєва, де фотографували ймовірні локації українських військ.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

«Також фігуранти відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки ЗСУ та Національної гвардії, яка прямувала на передову, — додали в СБУ.

Як вказує СБУ, зібрану інформацію підозрювані месенджером направляли зв’язковому – ворожому «воєнкору» Сергію Лебедєву (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку Росії.

Правоохоронці провели обшуку у помешканнях підозрюваних та знайшли мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

«Всі четверо фігурантів потрапили «у поле зору» представників спецслужб РФ, коли публікували прокремлівські коментарі у Телеграм-каналі «Лохматого», — йдеться у повідомленні.

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Чоловікам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та 3 статтею 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрювані наразі під вартою. Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів міст дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва відомого під псевдонімом «Лохматий».

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Наприклад, один з агента ФСБ, який працював на «Лохматого», збирав розвіддані, шпигуючи за аеродромами на території Миколаївщини.

В травні 2023 року СБУ заочно оголосила йому підозру. Пізніше у жовтні Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ через «зв’язкового». Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв.

У липні 2024 року його заочно засудили до 15 років ув’язнення.