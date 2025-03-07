  • пʼятниця

    7 березня, 2025

  • 16.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через російські атаки на Одещині 20 тисяч людей залишаються без світла, — голова ОВА

Наслідки російської атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок російських обстрілів на Одещині без електропостачання перебувають 20 тисяч мешканців.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону «Єдині новини». 

Так, за його словами є загиблий та постраждалі, які наразі перебувають в лікарнях. Крім того пошкоджені 30 будинків. 

«Одещина протягом останнього тижня дуже й дуже потерпає. Ми бачимо системний обстріл, направлений саме на знищення нашої енергосистеми. Для того, щоб звичайні мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Можливо це тактика, щоб створювати деструктив і некомфортні ситуації для людей, аби спровокувати їх на певні дії. Бо не можна на це дати якусь нормальну об'єктивну відповідь. Ця ніч також не виняток, постраждало близько 30 будинків. Загалом останній тиждень постраждало  близько 150 будинків. Є загиблий та постраждалі», — розповів він.

Нагадаємо, що увечері 6 березня російські війська масово атакували ударними безпілотниками Одещину. Внаслідок обстрілу у передмісті Одеси загорілися три приватні житлові будинки, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Одещину: зруйновані будинки, пошкоджена енергосистема
Довіра українців до Зеленського зросла на тлі загострення відносин із США: опитування
На ЧАЕС завершили ліквідувати наслідки російського удару, але моніторинг триватиме
Реклама

Читайте також:

новини

Мін’юст хоче конфіскувати боксити Дерипаски на ₴2 млрд з Миколаївського глиноземного заводу

Катерина Середа
новини

Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Аліна Квітко
новини

Розірвала одну повістку у кабінеті командира, а другу відмовилась підписувати: у військовій частині заявили, що повідомили Ладигу про виклик до суду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Катерина Середа
новини

На сесії міськради Миколаєва провалили 3 земельні питання — депутат Панченко каже, що він проти заправок під виглядом кафе

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

На ЧАЕС завершили ліквідувати наслідки російського удару, але моніторинг триватиме
Довіра українців до Зеленського зросла на тлі загострення відносин із США: опитування
Росіяни атакували Одещину: зруйновані будинки, пошкоджена енергосистема

Росіяни атакували з артилерії Миколаївщину: поранені двоє людей

В Одесі затримали головного архітектора міста: його підозрюють у хабарництві

5 годин тому

СБУ затримала чотирьох підозрюваних у коригуванні атак по Миколаєву

Головне сьогодні