Через російські атаки на Одещині 20 тисяч людей залишаються без світла, — голова ОВА

Наслідки російської атаки по Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок російських обстрілів на Одещині без електропостачання перебувають 20 тисяч мешканців.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Так, за його словами є загиблий та постраждалі, які наразі перебувають в лікарнях. Крім того пошкоджені 30 будинків.

«Одещина протягом останнього тижня дуже й дуже потерпає. Ми бачимо системний обстріл, направлений саме на знищення нашої енергосистеми. Для того, щоб звичайні мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Можливо це тактика, щоб створювати деструктив і некомфортні ситуації для людей, аби спровокувати їх на певні дії. Бо не можна на це дати якусь нормальну об'єктивну відповідь. Ця ніч також не виняток, постраждало близько 30 будинків. Загалом останній тиждень постраждало близько 150 будинків. Є загиблий та постраждалі», — розповів він.

Нагадаємо, що увечері 6 березня російські війська масово атакували ударними безпілотниками Одещину. Внаслідок обстрілу у передмісті Одеси загорілися три приватні житлові будинки, пошкоджено критичну інфраструктуру.