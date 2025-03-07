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У Херсоні через російські обстріли поранені двоє людей: чоловік втратив ногу, жінка отримала контузію

Херсонська область, фото: Радіо СвободаХерсонська область, фото: Радіо Свобода

Через обстріли російських військ у Херсоні постраждали двоє людей.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 56-річному чоловіку ампутували ногу, а 48-річна жінка зазнала контузії та мінно-вибухової травми.

«У тяжкому стані доправлено до лікарні 56-річного херсонця, який постраждав внаслідок російської агресії у Дніпровському районі близько 17.30. У чоловіка травматична ампутація правої гомілки. Лікарі надають йому необхідну допомогу. Окрім того, звернулась до медиків жінка 48 років. Вночі після ворожого обстрілу вона отримала контузію та мінно-вибухову травму. Стан постраждалої медики оцінюють як легкий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, о 6:20 російська армія атакувала FPV-дроном Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару пошкоджено вікна приватного будинку.

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