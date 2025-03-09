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Стріляли з рушниці у кар'єрі: на Одещині поліція розслідує загибелі підлітка

Шеврон поліцейського. Фото: DepositPhotosШеврон поліцейського. Фото: DepositPhotos

На Одещині поліція розслідує загибель 16-річного жителя Подільської громади. Підлітки пішли до кар’єру постріляти з рушниці, і під час фотографування один із них випадково натиснув на курок. 

За інформацією Нацполіції, тіло юнака направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Інцидент кваліфікують, як вбивство через необережність. Зазначається, що проводяться слідчі дії, зокрема встановлюють походження вилученої зброї.

Правоохоронці закликають батьків контролювати дозвілля дітей та навчати їх правил безпечного поводження з небезпечними предметами. У разі виявлення зброї, боєприпасів або вибухонебезпечних речовин слід негайно повідомляти про це за номерами: 102 або 101.

Раніше повідомлялось, що на Одещині підліток помер після ураження струмом на вантажному вагоні. 

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