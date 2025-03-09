Шкоди на ₴8,5 млн: на Одещині чоловіка підозрюють у браконьєрстві

Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС

На Одещині прикордонники спільно з водною поліцією та екологічною інспекцією затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному вилові риби. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять майже 8,5 мільйона гривень.

Як повідомили у відомстві, місцевий житель ловив рибу забороненими засобами. Інцидент стався поблизу села Лиман в акваторії озера Дженшейське. Чоловік встиг виловити 100 кілограмів риби, серед якої були сазан, окунь і судак.

Правоохоронці вилучили човен, знаряддя лову та водні біоресурси. Подальшу долю затриманого визначатиме суд.

Човен вилучений, як доказ у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС

Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».