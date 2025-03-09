Шкоди на ₴8,5 млн: на Одещині чоловіка підозрюють у браконьєрстві
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- Світлана Іванченко
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23:05, 09 березня, 2025
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На Одещині прикордонники спільно з водною поліцією та екологічною інспекцією затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному вилові риби. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять майже 8,5 мільйона гривень.
Як повідомили у відомстві, місцевий житель ловив рибу забороненими засобами. Інцидент стався поблизу села Лиман в акваторії озера Дженшейське. Чоловік встиг виловити 100 кілограмів риби, серед якої були сазан, окунь і судак.
Правоохоронці вилучили човен, знаряддя лову та водні біоресурси. Подальшу долю затриманого визначатиме суд.
Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».
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