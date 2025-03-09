  • понеділок

    10 березня, 2025

  • 5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Шкоди на ₴8,5 млн: на Одещині чоловіка підозрюють у браконьєрстві

Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПССлідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС

На Одещині прикордонники спільно з водною поліцією та екологічною інспекцією затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному вилові риби. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять майже 8,5 мільйона гривень.

Як повідомили у відомстві, місцевий житель ловив рибу забороненими засобами. Інцидент стався поблизу села Лиман в акваторії озера Дженшейське. Чоловік встиг виловити 100 кілограмів риби, серед якої були сазан, окунь і судак.

Правоохоронці вилучили човен, знаряддя лову та водні біоресурси. Подальшу долю затриманого визначатиме суд.

Човен вилучений, як доказ у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПСЧовен вилучений, як доказ у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС
Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПССлідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС
Слідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПССлідчі дії у справі браконьєрства на Одещині. Фото: ДПС

Раніше повідомлялось, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».

Останні новини про: Одещина

На Одещині посадовця тероборони підозрюють у хабарництві: обіцяв списати зі служби
На Одещині чоловіка засудили до 13 років за зґвалтування неповнолітньої
Стріляли з рушниці у кар'єрі: на Одещині поліція розслідує загибелі підлітка
Реклама

Читайте також:

новини

«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Тараса Шевченка продуктом радянської пропаганди

Світлана Іванченко
новини

У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

Світлана Іванченко
новини

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві оновлюють оголошення зупинок у електротранспорті: нові назви звучать голосом музиканта Алексєєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

Стріляли з рушниці у кар'єрі: на Одещині поліція розслідує загибелі підлітка
На Одещині чоловіка засудили до 13 років за зґвалтування неповнолітньої
На Одещині посадовця тероборони підозрюють у хабарництві: обіцяв списати зі служби

«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Світлана Іванченко

У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Шевченка продуктом радянської пропаганди

Магучіх утретє стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту в приміщенні