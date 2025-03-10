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В Одесі військовослужбовця підозрюють у хабарництві: пропонував фіктивні діагнози з психлікарні для ухиленні від служби

Затримання підозрюваного у хабарництві в Одесі. Фото: ДБРЗатримання підозрюваного у хабарництві в Одесі. Фото: ДБР

В Одесі затримали військовослужбовця тероборони, якого підозрюють у хабарництві. Пропонував за 16 тисяч доларів всім бажаючим уникнути служби, створюючи фальшиві медичні документи. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в Державному бюро розслідування, підозрюваний, через знайомих у психіатричній лікарні, робив «клієнтам» фіктивні діагнози.

Зазначається, що у разі відмови від сплати він погрожував примусовою мобілізацією цивільним особам, хизуючись контактами у територіальному центрі комплектування, а для військових — відправкою на лінію бойових дій.

Затримання відбулося під час отримання грошей. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави один мільйон гривень.

Наразі слідство триває, встановлюються подробиці його зв'язків у ТЦК та коло осіб, які скористалися цією схемою. Слідчі провели обшуки та вилучили документацію в психіатричній лікарні, що видавала фальшиві діагнози.

Гроші, які ймовірно були хабарем за уникнення мобілізації. Фото: ДБРГроші, які ймовірно були хабарем за уникнення мобілізації. Фото: ДБР

Раніше повідомлялось, що на Одещині посадовця однієї з військових частин територіальної оборони підозрюють у хабарництві. Він нібито пропонував залагодити питання з лікарями для списання бійця зі служби за станом здоров’я за 12 тисяч доларів.

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