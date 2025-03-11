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Внаслідок удару дронами по Одесі загорівся будинок, склад і резервуар з пальним

Пожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНСПожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНС

Уночі 10 березня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки загорівся приватний будинок, склад з дитячими іграшками та резервуар з пальним, повідомили у ДСНС Одеської області.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, зокрема понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних Національної гвардії та місцевих пожежних команд, зазначив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНСПожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНС
Пожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНСПожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНС
Пожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНСПожежа через російський обстріл Одеси 10 березня, фото: ДСНС

Також минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по низці населених пунктів Херсонської області. Атаки були спрямовані на житлові квартали та соціальну інфраструктуру.

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