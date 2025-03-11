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Росіяни атакували Херсонщину: є поранені та руйнування

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»

Минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по низці населених пунктів Херсонської області, зокрема по Херсону, Бериславу, Білозерці, Станіславу, Кізомису та інших.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атаки були спрямовані на житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки, газопровід, гараж та кілька автомобілів. Внаслідок обстрілів поранення дістали 11 людей.

Крім того, під час нічної атаки дронів Сили протиповітряної оборони збили два безпілотники Shahed-131/136.

Також росіяни з дрона атакували велосипедиста у Дніпровському районі. 40-річного чоловіка доправили до лікарні з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями, повідомив зранку 11 березня очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Нагадаємо, що російські війська у неділю, 9 березня, обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали дев'ять людей.

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