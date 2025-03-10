Внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали 9 людей

Обстріл Херсона, фото: Суспільне

Російські війська у неділю, 9 березня, обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дев'ять людей постраждали.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 30 населених пунктів Херсонської області.

Олександр Прокудін зазначив, що російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також росіяни пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.

Разом під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили три «Shahed-131/136»

Також росіяни обстріляли й Миколаївську область, а вночі 10 березня сили протиповітряної оборони збили 18 дронів.