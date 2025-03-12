У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

Херсонське шосе;

вул. В. Чорновола;

вул. Космонавтів;

вул. 1 Військова;

вул. Екіпажна;

вул. Майстерська;

вул. Теслярська;

вул. З Військова;

вул. Гречишникова;

вул. Котельна;

вул. Китобоїв;

пр. Миру;

пр. Богоявленський.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Шнеєрсона;

вул. Маріупольська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. Відродження;

вул. Калинова;

вул. Горіхова;

вул. Срібляста;

вул. Волинська;

вул. Грушевського;

вул. Олексія Губського;

вул. Болгарська;

пров. Грецький;

вул. Грецька;

вул. Польська;

пров. Затишний;

вул. Троїцька;

вул. Електронна;

вул. Тиха;

вул. Бойченка;

вул. Євгена Храпка;

пров. Василя Симоненка;

вул. Гоголя;

вул. Листопадна;

вул. Вінграновського;

вул. Новобузька;

пров. Шевченка;

вул. 6 Військова;

вул. Конопатна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Каразіна;

вул. 5 Військова;

вул. Купорна;

вул. Гречишникова;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. Столярна;

вул. Котельна;

вул. Інгульська;

півострів Аляуди;

вул. Аляуди;

Узвіз Паромний;

пров. 7 Військовий;

вул. 7 Військова;

пров. 1 Інгульский.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.