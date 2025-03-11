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РФ атакувала Одеський порт: загинули четверо людей, є поранені

Вид постраждалого судна після ракетної атаки, фото: Адміністрація морських портів УкраїниВид постраждалого судна після ракетної атаки, фото: Адміністрація морських портів України

Увечері, 11 березня, російська армія завдала удару балістичною ракетою по Одеському морському порту.

Як повідомили в Адміністрації морських портів України, загинули четверо членів екіпажу іноземного судна.

«За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна, ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник вочманської компанії, який перебував на борту. Судно у момент удару завантажувало пшеницю для експорту», – йдеться у дописі. 

Наразі на місці події працюють екстрені служби, триває оцінка масштабу руйнувань та уточнення даних про постраждалих.

Згодом Адміністрація морських портів видалила допис про атаку, а міська влада наразі утримується від офіційних коментарів.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення порти Миколаївської області відігравали ключову роль в економіці регіону, формуючи близько 40% його валового регіонального продукту. 

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