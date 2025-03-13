  • четвер

    13 березня, 2025

  • 12.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 13 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.2° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні тимчасово без світла, архівне фото МикВістіДеякі вулиці Миколаєва сьогодні тимчасово без світла, архівне фото МикВісті

Сьогодні, 13 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Спаська;
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Велика Морська;
  • вул. Безіменна;
  • вул. Костянтинівська;
  • пр. Богоявленський.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Генерала Олекси Алмазова (з 08:00 до 13:00);
  • вул. 4 Поперечна;
  • вул. 6 Поперечна;
  • вул. 7 Поперечна;
  • вул. Январьова;
  • вул. Морехідна;
  • вул. Г. Гонгадзе;
  • вул. Водопровідна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
Де на Миколаївщині завтра відключать світло через ремонт: список адрес
У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи
Реклама

Читайте також:

новини

Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Про гарантії безпеки ми будемо говорити детально, якщо буде тиша на 30 днів», — Зеленський

Анна Гакман
новини

«Перша велика конструктивна бесіда»: Зеленський прокоментував вчорашню зустріч між Україною та США в Саудівській Аравії

Анна Гакман
новини

У Миколаєві знесли аварійну арку у «Казці», замість неї буде «легкий» металевий паркан

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Пориви постійні», — UNICEF надасть ₴10 млн, щоб оновити водогін для Нового Бугу

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи
Де на Миколаївщині завтра відключать світло через ремонт: список адрес
Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Апеляція погодилась відпустити з СІЗО Невінчанного на нічний домашній арешт

У Херсоні російські війська скинули авіабомбу по будівлі СБУ

45 хвилин тому

«Починається все весело: ігри, гроші», — Кім розповів, як РФ вербує підлітків для терактів у Миколаєві

Головне сьогодні