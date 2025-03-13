У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні тимчасово без світла, архівне фото МикВісті

Сьогодні, 13 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Спаська;

вул. Аркасівська;

вул. Велика Морська;

вул. Безіменна;

вул. Костянтинівська;

пр. Богоявленський.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Генерала Олекси Алмазова (з 08:00 до 13:00);

вул. 4 Поперечна;

вул. 6 Поперечна;

вул. 7 Поперечна;

вул. Январьова;

вул. Морехідна;

вул. Г. Гонгадзе;

вул. Водопровідна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.