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Теракт в Івано-Франківську: правоохоронці встановили, що РФ підірвала своїх агентів

Поліція встановила, що неповнолітні влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-ФранківськуНеповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Івано-Франківську. Фото: СБУ

В Івано-Франківську 11 березня стались вибухи невідомих предметів у різних районах міста. Правоохоронці встановили, що Росія підірвала двох агентів, які несли саморобну вибухівку у районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що агентами Росії виявилися двоє жителів міста 15 і 17 років. Їх завербували через Telegram-канали із пошуку «легких грошей». Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці, а 15-річного — госпіталізували з тяжкими пораненнями.

За даними правоохоронців, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували. В обмін на обіцянку грошей від російського куратора вони виготовили саморобну вибухову речовину та два пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації хлопці нібито робили це в орендованій куратором квартирі в багатоповерхівці біля залізничного вокзалу.

Неповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУНеповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУ
Неповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУНеповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУ
Неповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУНеповнолітні ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Іван-Франківську. Фото: СБУ

Зазначається що обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і металевими гайками. Після цього обидва пристрої привели у бойову готовність.

«Близько 18:30 хлопці прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала саморобний вибуховий пристрій у їхньому пакеті», — йдеться у повідомленні.

Крім неповнолітніх від удару постраждали ще двоє перехожих. Одночасно росіяни підірвали другу вибухівку в орендованій квартирі.

Слідчі повідомлять про підозру 15-річному хлопцеві за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 258 та за частиною 2 статті  263-1 Кримінального кодексу України Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

Вдень 14 лютого у Миколаєві на вулиці Пограничній поблизу кафе пролунав вибух невідомого предмета. Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомили, що вибухівку принесла сама жінка.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці цього вибуху. До цього теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

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