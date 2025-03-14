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США попросили допомогти з постачанням яєць Данію, в якої хочуть забрати Гренландію

США попросили допомогти з постачанням яєць Данію. Ілюстраційне фото: EPA CAROLINE BREHMANСША попросили допомогти з постачанням яєць Данію. Ілюстраційне фото: EPA CAROLINE BREHMAN

Сполучені Штати Америки звернулись до Данії та інших європейських країн із проханням експортувати більше яєць на тлі дефіциту і значного зростання цін на цей товар.

Про це стало відомо з листа Міністерства сільського господарства США до Данської асоціації яєць, із яким ознайомилось агентство Reuters, пише «Європейська правда».

Зазначається, що у листі, датованому кінцем лютого, США надіслали офіційні запити до країн-виробників яєць з проханням надати інформацію про їхню здатність і готовність експортувати яйця на американський ринок.

«Ми все ще чекаємо на подальші вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)», — йдеться у листі, надісланому на початку березня до Данської асоціації яєць.

Асоціація у відповідь заявила, що розгляне запит США, але попередила, що в Європі немає надлишку яєць.

«У глобальному масштабі існує дефіцит яєць скрізь, тому що споживання зростає, і багато хто постраждав від пташиного грипу», — відповіла асоціація.

У Данській асоціації яєць додали, що запросили у США детальнішу інформацію про умови експорту до США, який є проблематичним через санітарні та інші обмеження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль Вашингтона.

Данія запропонувала Європейському Союзу та НАТО спільну стратегію, яка передбачає утримання від реакції на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у Гренландії. Ця позиція узгоджена з офіційним Копенгагеном і підтримана союзниками.

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