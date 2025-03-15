Вночі російські війська повторно атакували Одещину безпілотниками

Російські війська повторно атакували Одеську області, фото: ДСНС Одещини

У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками, пошкодивши будинки, автомобілі та підприємства.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що двоє осіб отримали поранення, зокрема 61-річна жінка в Одесі та 53-річний чоловік у Чорноморську.

«В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні. Також, внаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Російські війська повторно атакували Одеську області, фото: ДСНС Одещини Російські війська повторно атакували Одеську області, фото: ДСНС Одещини

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, вогнеборці та добровольці ліквідували пожежі, спричинені російською атакою.

«Постраждала критична інфраструктура, пошкоджено приватний житловий будинок, магазин, автівки. Від ДСНС залучались 17 одиниць техніки та 69 вогнеборців, від добровільних пожежних команд - 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини, завдавши ударів авіацією, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.