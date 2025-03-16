У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. 7 Слобідська;

вул. Тернівська;

пр. Центральний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

пров. Олеся Гончара;

вул. Вільна;

вул. Миколи Хвильового;

пров. Молодіжний;

пров. 2 Молодіжний;

вул. Приміська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.