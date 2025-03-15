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Де на Миколаївщині завтра не буде світла: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Завтра, 16 березня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами частина вулиць Баштанки буде без світла.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Нагірна;
  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. 2 Набережна;
  •  вул. 1 Поперечна. 

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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