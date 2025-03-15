У Херсоні продовжує працювати «Соціальне таксі»: як скористатися послугою
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- Анна Гакман
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23:00, 15 березня, 2025
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За тиждень роботи «Соціального таксі» у Херсоні було опрацьовано 72 заявки. Послуга забезпечує транспортування маломобільних людей та осіб з інвалідністю до лікарень, соціальних установ та місць евакуації.
Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, скористатися послугою соціального таксі в межах Херсонської територіальної громади можуть:
- люди з порушеннями опорно-рухового апарату;
- діти з інвалідністю (у супроводі дорослого);
- люди, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися;
- люди з хронічними захворюваннями, що обмежують здатність до самостійного пересування.
Щоб скористатися послугою, телефонуйте за номером:
+38 098 018 08 08, заявки приймають за 2 дні до поїздки з 9:00 до 16:00 (крім суботи та неділі).
Нагадаємо, у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.
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