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У Херсоні продовжує працювати «Соціальне таксі»: як скористатися послугою

«Соціальне таксі», архівне фото: Олександр Прокудін«Соціальне таксі», архівне фото: Олександр Прокудін

За тиждень роботи «Соціального таксі» у Херсоні було опрацьовано 72 заявки. Послуга забезпечує транспортування маломобільних людей та осіб з інвалідністю до лікарень, соціальних установ та місць евакуації.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, скористатися послугою соціального таксі в межах Херсонської територіальної громади можуть:

  • люди з порушеннями опорно-рухового апарату;
  • діти з інвалідністю (у супроводі дорослого);
  • люди, які мають поранення після обстрілів і не можуть самостійно пересуватися;
  • люди з хронічними захворюваннями, що обмежують здатність до самостійного пересування.

Щоб скористатися послугою, телефонуйте за номером:

+38 098 018 08 08, заявки приймають за 2 дні до поїздки з 9:00 до 16:00 (крім суботи та неділі).

Нагадаємо, у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

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